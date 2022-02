Vigili del fuoco ad Albiate per un container di rifiuti in fiamme È successo nel primo pomeriggio di lunedì 14 febbraio nel quartiere Dosso ad Albiate: le fiamme in un container di rifiuiti hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

Vigili del fuoco ad Albiate nel primi pomeriggio di lunedì 14 febbraio per un container che ha preso fuoco in un’area privata nel quartiere Dosso, in via Pasubio. In fiamme del materiale di scarto e a rischio anche delle sterpaglie vicine. Sul posto per prima l’autopompa da Seregno e poi in supporto il mezzo da Carate Brianza. E la polizia locale per le verifiche del caso.

I vigili del fuoco hanno spento e smassato i rifiuti a fuoco e messo in sicurezza la zona. Dalla zona si è alzata una importante colonna di fumo bianco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA