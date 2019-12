Viaggio in Valassina per un elicottero della polizia in avaria dal 24 dicembre Un elicottero della polizia di Stato viaggia in Valassina per essere rimorchiato fino a Malpensa: era fermo dal 24 dicembre in un campo vicino ad Annone dopo un’avaria a un motore.

C’è un elicottero in viaggio sulla Valassina, ma su ruote. Succede domenica 29 dicembre, quando la polizia di Stato ha dovuto rimorchiare un suo mezzo aereo dopo una avaria capitata alla vigilia di Natale. Il 24 infatto l’elicottero ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza vicino ad Annone dopo l’avaria di un motore: il pilota è riuscito a scendere a terra utilizzando il secondo motore e senza danni o ferite per gli agenti che si trovavano a bordo.

(Foto by Edoardo Terraneo)

Da allora però l’elicottero blu era fermo in un campo lungo la sp49 e le procedure per recuperarlo e portarlo in riparazione a Malpensa sono state organizzate per domenica 19. Le operazioni sono iniziate alle 8.30 del mattino con l’arrivo di una enorme autogru dal Lecco e con un rimorchiatore speciale dei vigili del fuoco arrivato proprio dall’aeroporto di Malpensa. Dopo lo spostamento dell’elicottero sul rimorchio, il trasporto eccezionale ha preso la strada della Valassina, la statale 36 per fermarsi in un parcheggio dove sono state smontate alcune parti e sono state messe in sicurezza le meccaniche.

Ora si tratta di scegliere la strada più opportuna per raggiungere Malpensa: al vaglio le altezze dei ponti. non è escluso che il convoglio raggiunga Monza sulla Valassina per poi procedere sulla Monza-Saronno. A vigilare sulle operazioni due pattuglie della polizia stradale.

