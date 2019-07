Viabilità d’agosto a Monza: viale Cavriga chiude al traffico, sospeso il disco orario Agosto a Monza porta le abituali novità viabilistiche: viale Cavriga nel parco chiude dalla sera del 2 agosto, dal 31 luglio sospeso il disco orario.

Agosto a Monza porta le abituali novità viabilistiche. Il Comune rinnova la tradizione della chiusura estiva di viale Cavriga al traffico auto: a partire dalla serata del 2 agosto e fino alla mattina del 26 la strada che attraversa il Parco collegando viale Brianza e Villasanta sarà chiusa. Restano accessibili sia l’ingresso al parcheggio di porta Monza sia quello all’area di sosta di porta Villasanta.

E poi per tutto il mese dalle strade monzesi sparirà il disco orario: il Comune ha rispolverato con un’ordinanza la consuetudine estiva gradita agli automobilisti che, soprattutto per ragioni di lavoro, devono lasciare l’auto in sosta per buona parte della giornata. Dal 31 luglio all’1 settembre potranno posteggiare senza dover tener d’occhio l’orologio per evitare le sanzioni a causa della carenza di stalli liberi. La sospensione del disco orario è legata alla notevole diminuzione dei veicoli in circolazione nel pieno del periodo vacanziero. Attenzione però: la sosta a pagamento rimane tale.

