Viabilità d’agosto a Monza: chiude viale Cavriga, sospeso il disco orario in città Con agosto entrano in vigore due provvedimenti classici della viabilità monzese: fino al 31 agosto chiude viale Cavriga nel parco , sospeso il disco orario in città.

Viale Cavriga rimarrà chiuso al traffico per l’intero mese di agosto: come ogni estate il divieto di circolazione ai veicoli, moto comprese, scatta di fattto alla sera di venerdì 30 luglio e resterà in vigore fino alle 7 di martedì 31 agosto. Lo stop all’accesso riguarda il tratto compreso tra viale dei Tigli e venti metri prima dell’uscita dalla Porta di Villasanta.

La limitazione, che garantirà una maggiore sicurezza ai pedoni e ai ciclisti che potranno occupare l’intera carreggiata, non riguarda i mezzi di pronto intervento, quelli adibiti al servizio di persone disabili muniti dell’apposito contrassegno, dei residenti e di chi lavora all’interno del polmone verde. I frequentatori del Parco dovranno, comunque, prestare attenzione per evitare collisioni con amanti delle due ruote e runner che nei mesi estivi si moltiplicano.

In tema di viabilità da domemoca 1 agosto fino al 31 agosto 2021 è anche sospeso il disco orario in città.

“Sono sospese tutte le ordinanze per la disciplina della circolazione stradale su tutto il territorio comunale, emesse in materia di regolamentazione della sosta a disco orario”, spiega il Comune.

