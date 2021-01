Via l’eternit dall’oratorio di Caponago: lavori iniziati Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza e messa a norma all’interno dell’oratorio San Filippo Neri di Caponago. Prevista anche la rimozione della copertura in eternit della struttura più grande.

Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza e messa a norma all’interno dell’oratorio San Filippo Neri di Caponago. Le opere prevedono la sistemazione di alcune dei manufatti: la rimozione della copertura in eternit della struttura più grande e la demolizione di alcuni spazi adibiti a garage che erano stati fatti tanti anni fa.

Il costo dell’intervento si aggira intorno ai 30mila euro e richiederà alcune settimane prima di essere completato. Tempi che potranno subire delle variazioni anche in base alla situazione meteorologica.

«Sono interventi che abbiamo in mente di fare da tanto tempo ma ovviamente si è dovuto attendere di reperire le risorse economiche necessarie prima di procedere e in questo momento è difficile perché tutte le attività degli oratori e delle parrocchie sono ferme - spiega don Davide Cardinale, responsabile della pastorale giovanile - Questo vuole essere il primo step di altri interventi che potrebbero essere in futuro. L’auspicio è che questo investimenti portino a una maggiore fruibilità dell’oratorio per i prossimi anni».

