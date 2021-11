Verde Pulito e Puliamo il Mondo, la Regione premia Lissone Consegnato dall’assessore regionale all’Ambiente Raffaele Cattaneo e dalla presidente di Legambiente Lombardia Barbara Meggetto, è stato ritirato dal vicesindaco Marino Nava. Il sindaco: «Grazie a tutti i volontari»

Il Comune di Lissone ha ricevuto da Regione Lombardia un riconoscimento ufficiale per l’impegno dimostrato nell’ambito delle Giornate del Verde Pulito e di Puliamo il Mondo dello scorso settembre. Giovedì 18, a Palazzo Lombardia, Lissone ha ottenuto il riconoscimento per l’impegno diffuso sul territorio e per il coinvolgimento delle associazioni e dei cittadini, oltre che per aver saputo promuovere momenti di cittadinanza attiva quali la pulizia dei muri imbrattati con scritte e tag.​

Lissone premiazione Verde pulito

Il premio, consegnato dall’assessore regionale all’Ambiente Raffaele Cattaneo e dalla presidente di Legambiente Lombardia Barbara Meggetto, è stato ritirato dal vicesindaco di Lissone Marino Nava. «Questo riconoscimento è un simbolico ringraziamento rivolto a tutte le persone che hanno creduto in questa iniziativa e ci hanno lavorato affinché potesse essere organizzata con successo - afferma il sindaco Concettina Monguzzi - con l’aiuto di oltre 60 volontari siamo intervenuti in piazza Mercato, in via Fermi, al Parco Liberi tutti e in via don Minzoni, restituendo decoro a parti di città deturpate. Abbiamo voluto lanciare un messaggio che ha fatto breccia nel Forum Donna, recentemente impegnatosi per la riqualificazione della cancellata esterna della scuola Cagnola. Solo facendo squadra insieme, diventa possibile raggiungere un traguardo importante come quello di rendere più bella la nostra città».

«Un premio che mi sento di condividere con tutti i cittadini che hanno partecipato con entusiasmo alla Giornata del Verde Pulito e di Puliamo il Mondo, ma anche con tutti i lissonesi che ogni giorno si adoperano per rendere Lissone più pulita - afferma il vicesindaco Marino Nava - A tutti loro va il nostro ringraziamento, nella certezza che i comportamenti virtuosi stimolano al rispetto del patrimonio di tutti. Un obiettivo che il Comune ha dimostrato di voler perseguire con l’aiuto di tutti».

