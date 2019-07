Verano, Valassina bloccata in direzione Nord per incidente a Costamasnaga Un incidente in direzione Nord poco dopo l’uscita a Costamasnaga ha bloccato la Valassina a partire da Verano. Si sono scontrate un’auto e una moto.

Un incidente tra un’auto e una moto intorno alle 10 di domenica 21 luglio 50 metri dopo l’uscita di Costamasnaga in direzione Nord sta bloccando tutta la Valassina con code fino a Verano Brianza e automobilisti bloccati in attesa di sgomberare la superstrada.

Sul posto si sono recate due ambulanze e un’automedica che hanno soccorso due persone trasportate in ospedale in codice giallo (condizioni mediamente gravi) e in codice verde (condizioni non gravi). Sulla moto viaggiavano due persone. All’inizio si è temuto per un incidente più grave, l’allarme era scattato in codice rosso.

Restano ancora le code da smaltire

