“Verano pulita”, in 110 all’opera per dare una sistemata al paese Sono stati 110 gli iscritti all’edizione 2021 di “Verano pulita”.

La carica dei 110. Tanti erano gli iscritti domenica scorsa all’edizione 2021 di “Verano pulita”. L’iniziativa organizzata dai Comune con le associazioni cittadine (Comitato genitori, Glicine, Scuola dell’infanzia parrocchiale, Pro loco, oratorio, Polisportiva), la partecipazione della Coop Solaris e dei dipendenti McDonald’s, ha permesso di ripulire in una mattinata il Parco della Pace, i giardini di via XXV aprile, le vie del centro, il sottopasso della Ss36 e parte delle sponde lungo quest’ultima oltre alla strada ecologica che scende verso via Dei Mulini.

Oltre alle pulizie i volontari hanno anche preso in mano vernice e pennelli: sono stati ridipinti il portico delle associazioni e il muro del parcheggio presso la scuola dell’infanzia.

