Verano Brianza: ubriaco al volante sbatte contro alcune auto in sosta, ritirata la patente È accaduto in via Valassina, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Seregno impegnati in controlli a tappeto sul territorio: verificati 373 persone, 98 veicoli e 6 esercizi commerciali compreso in questi ultimi l’obbligo dell’esibizione del Green pass.

I carabinieri della Compagnia di Seregno hanno proseguito anche nel fine settimana i servizi straordinari di controllo del territorio nella zone della “movida”, con particolare attenzione all’abuso di sostanze alcoliche, allo spaccio di sostanze stupefacenti e ai fenomeni di criminalità urbana e sul controllo dei “green-pass”. Dalle 18 di venerdì sera e fino alle prime luci dell’alba di sabato 27 novembre sono stati impiegati 30 militari, due squadre in abiti civili e un’unità cinofila di Casatenovo e state controllate 373 persone, 98 veicoli e 6 esercizi commerciali compreso in questi ultimi l’obbligo dell’esibizione della certificazione verde degli avventori.

I controlli hanno riguardato anche le adiacenze della discoteca “Polaris” di Carate Brianza dove dopo mezzanotte è stata effettuata una verifica sui green-pass e sulla regolare somministrazione di bevande alcoliche. Tutto, dicono i militari: «è risultato conforme alle prescrizioni», probabilmente anche grazie all’introduzione del pagamento dell’ingresso al locale da parte del proprietario, che potrebbe aver contribuito a tenere alla larga avventori potenzialmente “a rischio”.

Nel corso della serata o carabinieri della Stazione di Besana Brianza hanno denunciato un 31enne incensurato che teneva nella sua auto due spranghe in ferro mentre a Seregno, dopo la mezzanotte, i militari della Stazione di Verano Brianza sono intervenuti in via Valassina dove, un 39enne dopo aver perso il controllo della propria autovettura è andato a sbattere contro alcune autovetture in sosta. Era al volante sotto l’effetto dell’alcol (1,71 g/l il tasso alcolemico riscontrato dopo il test): è quindi scattato il ritiro della patente e la denuncia per guida in stato d’ebbrezza con contestuale fermo amministrativo del veicolo. Infine, i militari del Nucleo Radiomobile hanno sanzionato per guida senza patente un 57enne che aveva il documento di guida scaduto da anni.

