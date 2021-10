Verano Brianza, Maurizio Borgonovo lascia la guida del Movimento 5 Stelle Maurizio Borgonovo, candidato sindaco a Verano per il Movimento 5 stelle, ha annunciato l’intenzione di lasciare la guida del gruppo politico a livello locale.

Il Movimento 5 Stelle è fuori dal consiglio comunale di Verano Brianza e il suo ex rappresentante annuncia i saluti.

«Questa volta il Movimento Cinque Stelle non è stato premiato dai cittadini – il commento del candidato Maurizio Borgonovo – Probabilmente paghiamo le tribolazioni dei mesi scorsi però, come ha detto Giuseppe Conte, ora parte un nuovo Movimento e questa è una base che bisognerà far conoscere per il futuro».

In un post diffuso sui social Borgonovo ha annunciato il suo addio alla guida del locale gruppo M5S: «Lascio la guida del gruppo – ha scritto l’ex consigliere comunale - Di sicuro si troverà qualche persona in grado di rilanciarlo, ma seppur dall’esterno continuerò la mia attività di controllo delle iniziative del nuovo gruppo di governo, informando continuamente la cittadinanza dalla mia pagina Facebook o di persona e di sicuro continuerò a portare avanti i principi di onestà e lealtà tipici del Movimento, augurando buon lavoro alla nuova giunta e sperando che la nuova opposizione sia più partecipe rispetto all’inconsistenza dimostrata negli ultimi cinque anni».

