Vento forte sulla Brianza: numerosi interventi dei vigili del fuoco - FOTO Numerose le chiamate anche mercoledì 5 febbraio per danni o pericoli provocati dal vento forte che ha spazzato la provincia di Monza e Brianza per due giorni.

Numerose le chiamate anche mercoledì 5 febbraio per danni o pericoli provocati dal vento forte che ha spazzato la provincia di Monza e Brianza per due giorni. I vigili del fuoco sono stati allertati a Arcore, Lissone, Besana in Brianza, Concorezzo per piante cadute o tegole pericolanti.

A Concorezzo un albero è caduto in via Meda, vicino alla sede dell’associazione Sant’Eugenio.

Diversi gli interventi dei vigili del fuoco sulle strade provinciali: a Besana in Brianza con l’autoscala per mettere in sicurezza una pianta che ha minacciato di cadere su via Kennedy.

A Carate Brianza parzialmente chiusa via Milite Ignoto, che porta ad Agliate, per il tempo necessario dei soccorsi.

In serata mezzi a Desio in via per Seregno per un’antenna pericolante che ha rischiato di cadere sulle auto.

