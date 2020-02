Lazzate: pianta cade su un’auto e sfonda il parabrezza, due feriti lievi Una pianta è caduta su un’auto in transito in via per Birago a Lazzate. Ferite in modo non grave due persone di Meda, chiusa la strada per Lentate sul Seveso.

Paura per due medesi a bordo di un’auto colpita in pieno da una pianta caduta sul parabrezza in via per Birago a Lazzate. L’allarme è scattato intorno alle 14 di martedì 4 febbraio, i primi soccorsi ai due, per fortuna feriti in modo non grave, sono stati portati da un automobilista che seguiva e che ha assistito all’incidente. Nella giornata di allarme per vento forte, la pianta è crollata sulla strada e si è conficcata nel parabrezza della Lancia. L’uomo di 72 anni e la donna di 56 stati trasportati in ospedale in codice verde.

Lazzate confine Lentate sul Seveso incidente: ramo caduto su parabrezza auto - FOTO TERRANEO

Sul posto i soccorsi con la Croce rossa di Misinto, l’automedica, i vigili del fuoco di Lazzate, la polizia locale di Lazzate e Lentate sul Seveso e i carabinieri di Lentate. In seguito anche i tecnici della Provincia per tagliare la pianta e sgomberare la strada per riaprirla al traffico il prima possibile.

Via per Birago, che in territorio lentatese continua in via Gerbino, collega la Nazionale dei Giovi e la Milano-Meda alle Groane.

Lazzate confine Lentate sul Seveso incidente: ramo caduto su parabrezza auto - FOTO TERRANEO

Lazzate confine Lentate sul Seveso incidente: ramo caduto su parabrezza auto - FOTO TERRANEO

© RIPRODUZIONE RISERVATA