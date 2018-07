Vende alcolici a minorenni: multa da 600 euro a un commerciante di Monza Ha venduto alcolici a minori e per questo il titolare di un esercizio commerciale di Monza è stato sanzionato dagli agenti della polizia di stato, venerdì scorso, 13 luglio, durante uno specifico controllo in centro città durante la “movida”.

Ha venduto alcolici a minori e per questo il titolare di un esercizio commerciale di Monza è stato sanzionato dagli agenti della polizia di stato, venerdì scorso, 13 luglio, durante uno specifico controllo in centro città durante la “movida”. I poliziotti del commissariato di viale Romagna, durante i controlli amministrativi hanno pizzicato l’esercente a somministrare bevande alcoliche a minori di 18 anni e per questo nei suoi confronti sono state contestate tre sanzioni amministrative, per un importo di euro 666,67.

