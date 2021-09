«Velivolo in difficoltà a Bellusco»: scatta la maxi operazione di ricerca e soccorso Maxi operazione di ricerca a Bellusco dopo la segnalazione di un velivolo in difficoltà sopra i cieli del piccolo Comune del Vimercatese.

La segnalazione è arrivata da un automobilista di passaggio: «Attenzione, c’è un velivolo in difficoltà a Bellusco». E i soccorsi sono scattati in forze: sul piccolo centro del Vimercatese sono arrivati carabinieri, polizia locale, vigili del fuoco da Vimercate e Monza, ambulanza ed elisoccorso del 118 partito da Milano. Una squadra di ricerca impressionante che, nonostante il territorio battuto palo ma palmo, non ha trovato nulla. Probabile che si sia trattato di un falso allarme, forse riconducibile a qualche manovra azzardata di uno dei tanti elicotteri in transito da e per l’autodromo di Monza, in occasione del Gp di Formula 1.

