Maxi operazione di salvataggio (anche con l’elicottero) nei boschi di Besana in Brianza Nella serata di mercoledì 18 agosto, nei boschi di Besana in Brianza, è scattata una maxi operazione di recupero e salvataggio dopo che una donna ha dato l’allarme per un deltaplano (o parapendio) in difficoltà. Ma le ricerche non hanno dato alcun esito.

L’hanno cercato per ore, al buio, nel campi attorno a cascina Cremonina a Besana in Brianza. Ma del presunto deltaplano (o parapendio) che sarebbe precipitato nella serata di mercoledì 18 agosto non c’è stata traccia. La maxi operazione di ricerca, che ha coinvolto una decisa di mezzi, è scattata poco prima delle 21, quando qualcuno ha lanciato l’allarme dopo aver visto in volo un deltaplano in apparente difficoltà.

L’elicottero atterrato in zona cascina Cremonina

“Venite, correte, è caduto nella zona di cascina Cremonina dove ci sono i fili dell’alta tensione”: più o meno questo l’allarme telefonico lanciato da una donna e che ha fatto scattare la maxi operazione di salvataggio che ha coinvolto un’ambulanza del 118, un’automedica giunta da Monza, l’elicottero del 118 proveniente da Brescia, i mezzi dei vigili del fuoco di Seregno e Carate, i carabinieri di Seregno e Besana.

I mezzi dei vigili del fuoco

A dar loro manforte alcuni residenti della zona che sono stati richiamati dall’incessante volo di perlustrazione dell’elicottero a bassa quota e dalle sirene. L’elisoccorso in cielo e le squadre a terra hanno battuto palmo a palmo la zona per più di due ore, senza trovare traccia del deltaplano o del suo pilota. In particolare è stata controllata a fondo la zona dove sono presenti alcuni tralicci con i cavi dell’alta tensione: secondo la testimone oculare, il mezzo sarebbe finito impigliato proprio attorno a uno di questi cavi. Le operazioni si sono poi interrotte intorno alle 23.

Le operazioni di ricerca

