Veduggio porta in consiglio la nuova piattaforma ecologica in via Fontana Il consiglio comunale di Veduggio con Colzano torna in presenza. All’ordine del giorno anche una variazione al bilancio per la realizzazione di una piattaforma ecologica in via Fontana.

Il consiglio comunale di Veduggio con Colzano torna in presenza. La seduta è in programma per la sera di giovedì 22 luglio, alla scuola primaria Segantini. Inizio alle 20.30. All’ordine del giorno anche una variazione al bilancio che accantonerà 150mila euro di avanzo per la realizzazione di una piattaforma ecologica in via Fontana.

L’amministrazione ha infatti approvato all’inizio del mese uno studio di fattibilità tecnico-economico che stima in 670mila il costo della nuova discarica che troverebbe sede di fronte all’impianto di smaltimento di rifiuti “Scotti”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA