Veduggio con Colzano: incendio nelle cantine, residenti evacuati Un incendio nel pomeriggio di lunedì a Veduggio con Colzano ha costretti i residenti di un palazzo a lasciare le abitazioni. Vigili del fuoco al lavoro nelle cantine.

Residenti fuori dalle abitazioni e vigili del fuoco sul posto anche con l’autoscala e gli aspiratori per liberare i locali dal fumo. Momenti di apprensione nel pomeriggio di lunedì 28 febbraio a Veduggio con Colzano, in via Magenta, per un principio di incendio nelle cantine di un palazzo.

I vigili del fuoco hanno circoscritto e messo in sicurezza l’area interessata, intervenendo anche dall’esterno da una grata e poi con i ventilatori per disperdere il fumo acre.

