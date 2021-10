Veduggio con Colzano, il mercato si riduce da 43 a 30 banchi: «Mancano gli ambulanti» A causa del progressivo venir meno del numero degli ambulanti, il Comune di Veduggio con Colzano ha deciso di tagliare i banchi del mercato, che passano così da 43 a 30.

Meno ambulanti al mercato del venerdì. Il consiglio comunale di Veduggio con Colzano ha approvato un nuovo regolamento che disciplina il commercio su aree pubbliche. Il documento nello specifico ha abbassato il numero di postazioni disponibili per il mercato settimanale del venerdì mattina portandole da 43 a 30.

«Negli anni il numero di venditori è gradualmente diminuito – ha spiegato il sindaco Luigi Dittonghi –. Spesso restavano piazzole vuote, gli spuntisti a volte si presentavano e a volte no. L’idea di accorciare il mercato è nata in accordo coi titolari delle piazzole, per razionalizzare gli spazi ed eliminare eventuali buchi». Il nuovo regolamento non ha modificato né orario né luogo del mercato settimanale. Le bancarelle di alimentari, abbigliamento, ortaggi, frutta e verdura, prodotti del territorio e gastronomia continueranno a esporre il venerdì mattina dalle 8 alle 13 in via Libertà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA