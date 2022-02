Veduggio, alla guida senza patente e in auto hanno una mazza da baseball Denunce per due trentacinquenni di Rovello Porro e Verano Brianza, il primo al volante senza patente, il secondo proprietario della vettura e della mazza, oggetto atto ad offendere che avrebbe dovuto tenere a casa. Sono stati fermati in piena notte mentre procedevano con fare sospetto.

In giro in auto di notte senza patente e con una mazza da baseball. Due trentacinquenni sono stati fermati e sanzionati a Veduggio con Colzano dopo essere stati fermati per un controllo, attorno alle 3.30 da una pattuglia dei carabinieri di Besana. I militari hanno notato la vettura con a bordo i due uomini, una Volkswagen Golf, procedere a velocità ridotta e, insospettiti, hanno deciso di procedere a una verifica. I due a bordo dell’auto, di Rovello Porro e Verano Brianza, sono risultati già noti alle forze dell’ordine per una serie di reati inerenti il patrimonio e gli stupefacenti. Il primo dei due stava tra l’altro guidando l’auto del passeggero veranese senza patente di guida.

Nel mezzo è stata poi ritrovata una mazza da baseball lunga circa un metro che, a dire del proprietario dell’auto, avrebbe utilizzato per giocare con il cane anche se era stranamente priva di segni di morsi, riferiscono dall’Arma.

Nei confronti dei due è stato avviato un procedimento amministrativo per l’emissione di un foglio di via obbligatorio, inoltre, il conducente è stato anche denunciato per la violazione al codice della strada per guida senza patente mentre il proprietario dell’auto per porto di oggetti atti ad offendere.

