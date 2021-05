Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Veduggio: accusato di aver spacciato cocaina 1.000 volte (anche a un minore), arrestato un operaio 33enne Le multiple cessioni di droga, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione dell’Arma di Besana, sarebbero avvenute tra settembre del 2018 e giugno del 2019. Nei confronti dell’uomo eseguita una ordinanza cautelare in carcere.

Tra settembre del 2019 e giugno dell’anno successivo avrebbe spacciato ripetutamente cocaina, almeno un migliaio di volte, in un caso anche a un minorenne un 33enne di origini albanesi residente a Renate ma di fatto domiciliato a Veduggio con Colzano, arrestato dai carabiniri della stazione di Besana Beianza. Neri confronti dell’uomo è stata data ececuzione a una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal g.i.p del Tribunale di Monza l’11 maggio. L’uomo, celibe, operaio, è già noto per reati inerenti lo spaccio di stupefacenti. E’ stato condotto presso la casa circondariale di Monza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA