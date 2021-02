Vedano al Lambro: i calzini spaiati realizzati a maglia sventolano dal palazzo del Comune L’amministrazione comunale di Vedano al Lambro partecipa all’ottava Giornata dei calzini spaiati, il 5 febbraio, e in collaborazione con l’associazione Sul filo dell’Arte ospita l’installazione di una lunga fila di calzini appesi uno dopo l’altro sulle vetrate del municipio. «Occasione per guardare alla diversità in modo differente», spiegano.

Anche l’amministrazione comunale di Vedano al Lambro partecipa all’ottava Giornata dei calzini spaiati, che si festeggia il 5 febbraio in centinaia di scuole in tutta Italia. «È un’occasione per guardare alla diversità in modo differente, un’opportunità di riflessione sull’unicità di ciascuno di noi, sul rispetto dell’altro, l’accettazione e la solidarietà», spiegano.

Con questo spirito è nata quindi l’installazione che sventola lungo le vetrate del Palazzo comunale: una lunga fila di calzini appesi uno dopo l’altro, tutti ovviamente spaiati, di forme e colori differenti. Un’idea nata dall’abilità delle esperte di knitting dell’associazione Sul filo dell’arte, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura e la biblioteca civica.

L’evento prevede anche letture on line proposte per raccontare ai più piccoli il tema della diversità. Sul sito istituzionale del Comune (comune.vedanoallambro.mb.it) è possibile trovare anche il video promozionale dell’evento, con l’allestimento creato in biblioteca per l’occasione, le calze realizzate dalle maestre di Sul filo dell’arte, guidate da Corinna Farchi, e una vasta scelta di libri per bambini a tema calzini.

