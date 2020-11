Vedano al Lambro: allo Sport Park il drive through per i tamponi rapidi. I primi a testarli sono stati i dipendenti comunali Vedano: il drive through allestito in un paio di giorni all’imbocco del minigolf dalla cooperativa di medici di base Iml in collaborazione con il Corpo di soccorso dell’Ordine di Malta e l’amministrazione dovrebbe essere operativo da lunedì 16.

Il centro di via Alfieri diventerà il punto di riferimento per i cittadini della provincia di Monza che, con la prescrizione dei loro medici, potranno effettuare un test rapido e ricevere l’esito nel giro di 10-15 minuti. Se il responso sarà positivo dovranno rivolgersi nuovamente al dottore di famiglia o all’Ats per effettuare un tampone molecolare. «Il drive through - spiega il coordinatore della sezione monzese dell’Iml Marco Grendele – sarà utile per uno screening tra chi ha i sintomi del covid-19 o è stato a stretto contatto con una persona positiva». Gli operatori utilizzeranno i test rapidi che, come annunciato dal commissario all’emergenza Domenico Arcuri, nei prossimi giorni dovrebbero arrivare negli ambulatori dei medici di base: «Molti tra noi – afferma Grendele – non riuscirebbero a eseguirli in quanto hanno studi piccoli o all’interno di condomini in cui è impossibile creare percorsi di entrata e di uscita per i pazienti». Ecco, allora, l’idea di delegare il compito alla Iml: la proposta ha incontrato il favore degli operatori tanto che è stata accolta da 520 dei 600 professionisti attivi in Brianza che invieranno a Vedano i loro assistiti.

La tenda, montata dall’ordine di Malta, rimarrà inaccessibile per chi si presenterà in modo autonomo perché la classe del figlio è in quarantena. Le scuole, commenta il medico muggiorese, andavano chiuse per evitare che la catena dei contagi diventasse infinita a causa di bambini e ragazzi, spesso asintomatici, che trasmettono l’infezione a genitori e nonni.

Il drive though è stato montato in un paio di giorni con la collaborazione del Comune che ha messo a disposizione il centro sportivo e che asfalterà l’area in ghiaietto di fronte al minigolf. «Lo Sport Park – riflette il sindaco Renato Meregalli – è chiuso a causa dell’emergenza sanitaria e la società che l’ha in concessione ha accettato di ospitare questo servizio». Il via vai, aggiunge, non dovrebbe creare grossi problemi alla viabilità: «Via Alfieri – ricorda - è una strada chiusa, il parcheggio è ampio e le auto saranno incanalate in corsie delimitate con il nastro da cantiere». Ogni vettura, inoltre, al termine del test dovrebbe stazionare in attesa dell’esito per non più di un quarto d’ora.

Nei prossimi giorni potrebbero nascere altri poli simili mentre sono già diversi i drive throug in cui effettuare i tamponi molecolari: quello dell’area ex Fiera di Monza che ha inglobato i punti dell’ospedale Vecchio e del Nuovo, quelli di Meda, di Limbiate e di Caponago.

