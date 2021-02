Varedo, l’appello dei genitori dopo i furti: «Un antifurto per le scuole Kennedy» Le famiglie degli studenti chiedono al sindaco un impianto di allarme per la scuola primaria Kennedy di Varedo dopo il furto di computer e proiettore. Vergani: «Appena sarà possibile lo installeremo».

Chiediamo al Comune un impianto di allarme. Sette giorni dopo il furto dei computer e del proiettore nuovo di zecca, i rappresentanti dei genitori della scuola primaria Kennedy di Varedo hanno espresso il loro sconcerto e il loro rammarico: «Ci è stato rubato tutto. Tutti i pc nuovi e il video proiettore appena donato dai genitori. Materiali disponibili grazie all’impegno delle famiglie che si prodigano per aderire alle varie iniziative che consentono alla scuola di usufruire di queste attrezzature».

I papà e le mamme ci avevano messo anni per costruire un patrimonio di strumenti tecnici audiovisivi da usare per migliorare la didattica della loro scuola. E dunque, dei loro figli. E ora dicono: «Siamo stanchi. Stanchi di scoprire che i ladri sono entrati nuovamente a scuola. Stanchi di perdere tutto e vedere che il problema è solo nostro».

I genitori si sentono abbandonati e non accettano il verdetto più grave di questo furto: «I nostri figli ne pagano le conseguenze. I ragazzi che vanno a scuola ogni giorno, che stanno affrontando questa pandemia che non gli consente nemmeno un sorriso, oggi hanno un motivo in più per non sorridere e noi con loro. Troppi sono stati i furti in questi anni e troppe volte non è stato fatto nulla. È arrivato il momento di affrontare seriamente il problema. Chiediamo che venga installato un impianto di allarme nella nostra scuola. Lo vogliamo adesso perché i nostri figli hanno il diritto di poter svolgere la didattica con gli strumenti adatti e noi genitori abbiamo il diritto di vedere che i nostri sforzi non finiscono nelle mani del ladro di turno. Vogliamo una soluzione definitiva e la vogliamo subito. Chiediamo al sindaco di Varedo, Filippo Vergani, di stanziare i fondi e di attivare subito i lavori necessari per l’installazione di un impianto di allarme. Non possiamo più sentirci dire che i fondi non ci sono, non è più accettabile. In passato l’amministrazione comunale ha, giustamente, stanziato budget per effettuare lavori di messa in sicurezza delle altre scuole ma è arrivato il momento che il Plesso Kennedy diventi finalmente una priorità».

Vergani ha subito risposto ai genitori: «Ringrazio i papà e le mamme per il loro impegno. Condivido il loro dolore: anche io trovo avvilente che le scuole di Varedo siano violate dai ladri. Appena sarà possibile installeremo un antifurto. In questi anni abbiamo investito tre milioni di euro per migliorare le scuole. Abbiamo già installato alcuni antifurti. Purtroppo, i mezzi economici sono limitati e non tutto ciò che desideriamo è stato ancora realizzato. Ma possono contare sul nostro impegno e sull’attenzione per la scuola e per i nostri studenti».

