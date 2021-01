Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Marco Mologni)

VAREDO - L'ingresso della Scuola Primaria Kennedy, mentre è in corso il sopralluogo del sindaco e dell'assessore (Foto by Marco Mologni)

Colpo grosso alla scuola primaria di Varedo: spariti i computer e il nuovo videoproiettore Svaligiata la scuola primaria di Varedo nella serata di venerdì 29 gennaio: spariti tutti i computer portatili e il nuovo videoproiettore. Sopralluogo di sindaco e assessore con carabinieri e polizia locale.

Sono riusciti a penetrare nella stanza blindata: lo spazio “super sicuro” dove vengono riposti gli oggetti più costosi. E hanno rubato tutti i notebook nuovi di zecca. Scomparso anche un video proiettore che stato consegnato solo pochi giorni fa. Il furto – clamoroso nelle sue modalità – è avvenuto venerdì 29 gennaio intorno alle 19. I ladri hanno scelto il momento giusto: sapevano che in quel momento il custode – un agente della polizia locale – era assente.

Gli insegnanti della scuola primaria Kennedy sono sotto choc: «I computer erano indispensabili in un periodo di emergenza sanitaria in cui la dotazione telematica è indispensabile. Il proiettore sarebbe dovuto servire per una serie di lezioni di supporto psicologico agli studenti».

Sabato mattina il sindaco, Filippo Vergani, e l’assessore al Bilancio, Andrea De Simone, hanno effettuato un sopralluogo a scuola, insieme ai carabinieri e agli uomini della polizia locale: «Il problema è sempre la mancanza di fondi. Se avremo le risorse economiche, ci piacerebbe dotare la scuola di un impianto d’allarme». Non è la prima volta che si verificano furti e incursioni dentro la scuola: circa un mese fa qualcuno era entrato in modo non autorizzato nella scuola e aveva forzato la cassetta dei soldi delle macchinette del caffè.

Tre anni fa c’era stato un altro grosso furto di computer. Molto forte la rabbia dei genitori: «La scuola impiega anni e tanti sacrifici per costruire un patrimonio tecnologico – protesta un papà – . Poi arrivano i ladri e in una notte distruggono il lavoro di anni. Ora, ancora una volta, dovremo ripartire da zero».

