Vandalismi senza fine a Lissone: marciapiede “smontato” e blocchetti gettati di fronte alla chiesa Segnalazione di una cittadina agli uffici comunali: ha portato alla luce lo stato in cui versava pochi giorni fa il marciapiede di via Copernico, all’angolo con via Nobel, a seguito dell’ennesima incursione dei vandali.

Autobloccanti rimossi dal marciapiede e gettati di fronte al sagrato della chiesa. Un atto di vandalismo che assomiglia tanto ad un gioco, tutt’altro che lecito e divertente in questo caso, quello segnalato al Comune di Lissone da una cittadina che ha portato alla luce lo stato in cui versava pochi giorni fa il marciapiede di via Copernico, all’angolo con via Nobel, a seguito dell’ennesima incursione dei vandali, a due passi dalla scuola dell’infanzia Cuore Immacolato di Maria. Gli uffici comunali sono stati come detto allertati.

