Valassina: prove di carico positive ad Annone, lunedì primo luglio la presentazione Positive le prove di carico sul nuovo ponte di Annone sulla Valassina, la struttura crollata a ottobre 2016: lunedì primo luglio la presentazione ufficiale.

Pollici alzati dopo le prove di carico: il nuovo ponte di Annone si prepara a essere aperto. LE verifiche statiche sono state eseguite nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28 giugno al cavalcavia della Valassina crollato nel mese di ottonre del 2016. Sulla struttura sono stati parcheggiati otto camion ciascuno pesante 45 tonnellate, dopo avere chiuso al traffico la statale 46 in via precauzionale: le apparecchiature topografiche hanno verificato la resistenza del ponte.

Le prove di carico al ponte di Annone sulla Valassina

“Proseguono in queste ore le attività di finitura sul nuovo impalcato, in particolare la posa delle barriere laterali, della segnaletica e l’allestimento delle piste ciclabili, in vista della presentazione dell’infrastruttura, programmata per lunedì 1 luglio” aggiunge Anas.

