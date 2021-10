Vaccino antinfluenzale, una piattaforma per il tracciamento. Finora in regione 48mila somministrazioni I medici di famiglia che hanno cominciato a somministrare l’antinfluenzale possono già registrare le vaccinazioni sulla nuova piattaforma, semplificata sulla base delle indicazioni degli stessi medici.

Varata da Regione Lombardia la nuova piattaforma creata dalle poste per tracciare il vaccino antinfluenzale: 6.200 medici di medicina generale sono stati formati all’utilizzo della di questo strumento, avviando un confronto anche per valutare le eventuali difficoltà.

“La collaborazione da parte dei medici di famiglia – spiega la vicepresidente ed assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti – è essenziale, non solo perché ci troviamo a un punto di svolta nella lotta al Coronavirus, ma anche per contrastare la circolazione del virus influenzale che quest’anno, essendo ormai liberi gli spostamenti individuali e di massa, potrebbe essere di maggior diffusione rispetto alla stagione precedente”.

La Giunta regionale, intanto, ha stanziato oltre 4 milioni di euro per trovare nuovo personale medico, infermieristico e amministrativo così da prolungare gli orari di apertura degli ambulatori e sostenere le campagne vaccinali in corso.

Finora le somministrazioni sono state 48mila. Per la vaccinazione antinfluenzale, over 65, fragili e malati cronici, donne in gravidanza e bambini dai 6 mesi ai 6 anni possono rivolgersi in via prioritaria al medico o pediatra di famiglia che aderisce alla campagna. Dal 28 ottobre sarà anche possibile prenotare un appuntamento per il vaccino antinfluenzale in uno dei centri sul territorio attraverso la piattaforma dedicata.

