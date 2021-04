Vaccini: prenotazioni aperte per gli over 70 col sistema di Poste Italiane

Da giovedì 8 aprile in Lombardia possono prenotare il vaccino anche i cittadini nella fascia di età 70-74 anni. Lo ha comunicato in mattinata la Regione anticipando le date comunicate. Possono prenotare anche gli over 80, dal 9 aprile i fragili.