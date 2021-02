Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Vaccini anticovid: seconda dose alle ospiti della rsa La Rovella di Agliate È stata somministrata venerdì 12 febbraio, alla rsa “Suore Infermiere di San Carlo” di Agliate (Carate Brianza), la seconda dose del vaccino anticovid. Destinatarie sono state le 60 ospiti ultranovantenni della villa La Rovella.

«Tutto è andato bene, come del resto alla prima somministrazione del vaccino lo scorso 22 gennaio - dice il dottor Tiziano Camnasio, direttore medico - Anche questa volta la protagonista è stata la Signora Olga Rivolta, 101 anni, compiuti proprio il 22 gennaio. La stessa ha affrontato questo momento con la consapevolezza che la prevenzione può fare la differenza, trasmettendo a tutti una buona dose di ottimismo e di speranza per il futuro».

Il dottore ha voluto ringraziare «le suore e tutto il personale per la preziosa collaborazione, non ultimi l’infermiera Mara Arienti e il team di I-Help di Grezzago, pronto ad intervenire in caso di emergenza».

