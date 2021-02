Vaccini anticovid: 32 persone over 80 vaccinate a Vimercate, partita la nuova fase Sono state complessivamente 424 le vaccinazioni antiCovid nella giornata di giovedì 18 febbraio nei presidi dell’Asst Brianza: 146 a Vimercate di cui 32 per persone over 80. I ricoveri sono aumentati da 110 a 135 in una settimana.

Sono state complessivamente 424 le vaccinazioni antiCovid nella giornata di giovedì 18 febbraio nei presidi dell’Asst Brianza: 98 a Carate Brianza, 148 a Desio, 146 a Vimercate di cui 32 per persone over 80. Era il primo giorno di somministrazione delle dosi della Fase 1 ter per la fascia più anziana (le persone nate fino al 1941).

“Sono stati 3.823 gli anziani che ieri hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid nell’ambito della fase ’1 ter’ dedicata agli over 80. Un buon successo considerato che gli appuntamenti sono stati comunicati un giorno prima, tramite sms e telefonata - ha commentato la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti - Nel frattempo proseguono anche le vaccinazioni degli under 80 che riguardano le categorie comprese in questa fase, che ieri sono state 8843, per un totale di vaccinati in tutte le Ats lombarde di 12.511”.

È abbastanza stabile all’Asst Brianza la situazione per quanto riguarda i ricoveri di malati Covid confrontando i dati tra venerdì 19 febbraio e giovedì 18 febbraio. L’ultimo dato disponibile (di venerdì 19 febbraio) parla di 135 pazienti degenti negli ospedali di Vimercate, Desio e Carate così suddivisi: 73 a Vimercate di cui 18 con assistenza respiratoria (9 con caschetto Cpap) e 1 in pronto soccorso; 54 a Desio di cui 24 (4 con caschetto Cpap) con assistenza respiratoria; 8 a Carate. Giovedì i ricoverati in totale erano invece 137. Mentre poco meno di una settimana prima, venerdì 12 febbraio, i degenti erano 110.

