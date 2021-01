Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Vaccini anti Covid a medici e operatori sanitari dell’ospedale di Carate: la prima dose all’infermiera Erina Tieghi All’ospedale di Carate Brianza, sono 450 gli operatori sanitari a cui è stata iniettata la prima dose di vaccino. Il primo vaccinato al presidio caratese è stata un’infermiera del Sert, Erina Tieghi.

All’ospedale di Carate Brianza, sono 450 gli operatori sanitari a cui è stata iniettata la prima dose di vaccino. Il dato è l’ultimo aggiornato a venerdì 8 gennaio e va appaiato a quello che riassume le vaccinazioni a livello di Asst Vimercate nella stessa data, che hanno toccato quota 1.700. Il primo vaccinato al presidio caratese è stata un’infermiera del Sert (Servizio territoriale per le dipendenze). Si chiama Erina Tieghi. Tra i primi a sottoporsi a vaccino anche Massimiliano Casati, primario della Chirurgia generale.

Il dottor Massimiliano Casati



Le vaccinazioni agli operatori sono partite a regime il 4 gennaio, anche se in quella data già 24 sanitari di Asst Vimercate erano stati sottoposti alla prima dose il 31 dicembre, in una seduta utile per testare il processo di lavorazione, dalla preparazione del vaccino alla sua somministrazione: tra i primi a sottoporsi alla puntura c’era stato il direttore generale, Nunzio Del Sorbo, la dottoressa Milena Caglio e l’infermiera Giulia Anna Beretta.

Dall’Asst fanno sapere che “ad oggi, sono circa 3.000 i nostri operatori che hanno già prenotato la propria vaccinazione” su un totale di 3.900 dipendenti, dato che non comprende gli operatori delle ditte esterne o appaltanti, che comunque saranno anch’essi vaccinati. “Il totale dei soggetti che saranno vaccinati è pari a 5.460”. I punti in cui potersi sottoporre alla puntura sono Vimercate, Desio e Carate; l’organizzazione di questa prima fase della campagna vaccinale prevede la somministrazione 7 giorni a settimana, per 8 ore al giorno.

Per quanto riguarda le tempistiche, “l’obiettivo è completare entro metà gennaio la vaccinazione al personale sanitario, tecnico, amministrativo e di realtà esterne che lavorano in ospedale”. A seguire, i soggetti interessati saranno gli operatori Ats Brianza, gli addetti al soccorso, i pediatri e i medici di famiglia. “L’ultima decade di gennaio si dovrebbe cominciare ad interessare le rsa (con i loro operatori e gli ospiti): sono in tutto 31. Completato questo percorso si potrà allargare la vaccinazione alla popolazione, nelle modalità che saranno definite”.

All’ospedale di Carate Brianza, sono ad oggi 4 i pazienti Covid positivi, in netto ribasso rispetto ai circa 60 ricoveri registrati in novembre.

