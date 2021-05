Vaccinazioni: più di 500mila gli over 50 lombardi già prenotati Hanno superato quota 500mila le prenotazioni in Lombardia per le vaccinazioni anticovid della fascia di età compresa tra i 50-59 anni.

Hanno superato quota 500mila le prenotazioni in Lombardia per le vaccinazioni anticovid della fascia di età compresa tra i 50-59 anni (non appartenenti a categorie prioritarie).. Un’adesione che il presidente della Regione Attilio Fontana - in un tweet - ha definito “straordinaria”. Il governatore ha quindi evidenziato che “la Lombardia corre” e, ancora una volta, che ora “servono più vaccini”.

Il target degli over 50 è di poco meno di 1 milione 600mila cittadini.

