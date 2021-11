Vaccinazioni, Bertolaso su terze dosi: «Non ancora definita alcuna data per nuove tempistiche» Le parole di Guido Bertolaso: Regione al lavoro per organizzare le nuove date della terza dose del vaccino anticovid dopo la decisione annunciata dal governo di anticiparla a cinque mesi dalla seconda.

Regione al lavoro per organizzare le nuove date della terza dose del vaccino anticovid dopo la decisione annunciata dal governo di anticiparla a cinque mesi dalla seconda (150 giorni), invece dei sei (180 giorni) per cui nell’ultima settimana sono stati fissati gli appuntamenti per la fascia over 40.

Il coordinatore della campagna vaccinale Guido Bertolaso: “L’Unità di Crisi della Regione è, già dalla serata di lunedì 22 novembre, al lavoro per riorganizzare e ridefinire gli slot per poter accedere in anticipo alla somministrazione della terza dose. Inoltre, ad ora, non è ancora stata definita alcuna data a partire dalla quale il sistema di prenotazione di Poste consentirà l’accesso con le nuove tempistiche”.

