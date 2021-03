Vaccinazioni anti Covid: il presidente Fontana vuole azzerare i vertici di Aria spa Azzerare i vertici di Aria spa e nominare un amministratore unico: lo vuole Attilio Fontana, presidente della Regione, dopo i disastri del sistema di prenotazione gestito dalla società regionale varata a marzo 2019, per completare le fusioni a luglio 2020.

Tabula rasa dei vertici di Aria spa e nomina, forse, di un amministratore unico: è quanto sembra avere proposto il presidente della Lombardia Attilio Fontana alla giunta regionale dopo i disastri della società di proprietà del Pirellone nella gestione del sistema di vaccinazione anti-Covid: gli appuntamenti mai comunicati, il rischio di sprechi di dosi, le persone spedite a chilometri di distanza.

LEGGI la condanna di Letizia Moratti

La decisione nella giornata di lunedì 22 marzo dopo un altro weekend di disagi e problemi, anche a Monza, rimediati dalle Asst territoriali, che si sono meritati la condanna del vicepresidente Letizia Moratti dopo le accuse del commissario Guido Bertolaso nelle scorse settimane.

Aria spa è il risultato della fusione di tre società della Regione Lombardia: Infrastrutture Lombarde, Lombardia informatica e Arca (centrale acquisti), unite definitivamente in una sola realtà lo scorso primo luglio per volontà della stessa giunta Fontana. Il presidente è Francesco Ferri, nato nel 1975 a Parma, bocconiano, in passato presidente del gruppo Giovani imprenditori di Confindustria Monza e Brianza e dal 2014 al 2017 vicepresidente nazionale dei Giovani imprenditori di Confindustria. In passato è stato anche direttore dell’Autodromo nazionale di Monza.

L’intenzione di Palazzo Lombardia sarebbe la nomina di un amministratore unico della società.

© RIPRODUZIONE RISERVATA