Lombardia: Letizia Moratti ringrazia Monza e boccia Aria spa Dopo il rischio disastro nella giornata di sabato 20 marzo, il vicepresidente della Regione Letizia Moratti ha condannato con un tweet il lavoro di Aria spa e ha ringraziato le Asst che hanno recuperato il lavoro autonomamente, Monza inclusa.

Prima la dura accusa ad Aria spa, poi i ringraziamenti agli ospedali che hanno cercato di recuperare tutte le vaccinazioni che hanno rischiato di svanire nel nulla per tutta la giornata di sabato 20 marzo. Sono i tweet con Letizia Moratti, vicepresidente della Regione e assessore lombardo al Welfare, ha commentato quanto accaduto nel territorio dove erano in programma migliaia di vaccinazioni anti Covid. Monza inclusa.

Moratti nella serata del 20 ha scritto sul social media condannando il lavoro di Aria, la società regionale che gestisce il sistema informatico e quindi l’invio degli sms di convocazione per i vaccini. Qualcosa, una volta di più, è andato storto. “L’inadeguatezza di @AriaLombardia incapace di gestire le prenotazioni in modo decente rallenta lo sforzo comune per #vaccinare. È inaccettabile! Grazie agli operatori che si prodigano vaccinando cmq 30mila persone al giorno e grazie ai cittadini lombardi per la pazienza” ha commentato l’assessore.

La stessa Moratti, un’ora dopo, ha ringraziato le Asst di Monza, Cremona, Lecco che sono riuscite a eseguire nell’ordine 1.300, 1.100 e 984 vaccinazioni ricorrendo alle liste. “Bravi a recuperare i buchi nelle agende dovuti al disservizio sulle prenotazioni. I cittadini lombardi hanno dimostrato di aver voglia di vaccinarsi per uscire da questo incubo”.

