Vaccinazioni all’autodromo di Monza da sabato 3 aprile La campagna di vaccinazione all’autodromo di Monza con Ats parte sabato 3 aprile e nei primi giorni si occuperà esclusivamente degli over 80, in attesa dell’apertura delle vaccinazioni di massa.

Una buona notizia che potrebbe segnare un momento di svolta a Monza e in Brianza arriva sul fronte dell’autodromo: la campagna di vaccinazione nel circuito con Ats parte sabato 3 aprile e nei primi giorni si occuperà esclusivamente degli over 80, in attesa dell’apertura delle vaccinazioni di massa. Ancora senza data l’apertura degli altri centri vaccinali monzesi, questa volta materiale comunale, a San Rocco e alla Casa del volontariato.

Risposte d’altra parte le attendono anche i sindaci di Monza e Brianza, che nei giorni scorsi hanno chiesto alla Regione Lombardia tempi certi per l’apertura delle sedi vaccinali necessari per fare crescere l’attività di somministrazione della profilassi. I sindaci, questa volta quasi senza barriere politiche (Monza come Lissone, Desio, Brugherio, Vimercate, Limbiate, Carate Brianza, per esempio, guidati da centrosinistra, centrodestra e Movimento 5 Stelle), chiedono di essere “parte attiva nei processi di scelta”.

