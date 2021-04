Vaccinazioni a Besana: BrianzAcque porta i dispenser gratuiti Dispenser per l’acqua gratuita per quanti attendono il turno per la vaccinazione anti Covid e per il personale sanitario: li installa BrianzAcque nel centro aperto a Besana.

Acqua gratis per personale sanitario e cittadini che accedono all’hub vaccinale di Besana. BrianzAcque inaugurerà lunedì 26 aprile, al palazzetto dello sport di via De Gasperi, i 2 dispenser messi a disposizione gratuitamente sia per il personale e i volontari, sia per la popolazione. Così BrianzAcque, gestore unico del servizio idrico integrato nel territorio della Provincia di Monza e Brianza, contribuisce per quanto di sua competenza al miglioramento dell’esperienza di quanti si recheranno all’hub per la vaccinazione.

