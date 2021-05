Vaccinazioni, 450mila over 50 lombardi già prenotati: «Speriamo che l’Europa riesca a garantirci più dosi»

La Regione fa sapere che sono stati 450mila in meno di un giorno i lombardi Over 50 che hanno prenotato il vaccino anticovid. Il presidente Fontana: «Risultato record, in Lombardia superati i 4 milioni di vaccini, speriamo che presto l’Europa riesca a garantirci più dosi»