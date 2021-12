Vaccinazini anticovid 5-11 anni: prenotazioni aperte, dove per Monza e Brianza È accessibile da domenica la prenotazione anticovid per i bambini tra i 5 (già compiuti) e 11 anni di età, al via da giovedì 16 dicembre. Quali sedi proposte per Monza e Brianza.

È accessibile da domenica la prenotazione anticovid per i bambini tra i 5 (già compiuti) e 11 anni di età. Le prime somministrazioni iniziano giovedì 16 dicembre, per i più giovani sono previste due dosi di vaccino Comirnaty (BioNTech/Pfizer), nella formulazione specifica approvata da Aifa, a distanza di 3 settimane (21 giorni) dalla prima.

Per la provincia di Monza e Brianza vengono proposte le sedi all’Ospedale Nuovo San Gerardo in via Pergolesi a Monza, all’Ambulatorio Covid in via Santi Cosma e Damiano a Carate Brianza (Ospedale Vimercate-Desio, opzione per l’area del Vimercatese), l’Ambulatorio Covid dell’ospedale di Desio in via Mazzini.

Altre opzioni al Cdc vaccinale a Cinisello Balsamo, all’ospedale Manzoni di Lecco, al centro vaccinale di Cantù, a quello dell’Asst Rodhense a Garbagnate Milanese.

Dal portale delle prenotazioni Regione Lombardia raccomanda ai genitori/tutori che non riescano ad accedere di “utilizzare il pulsante “Richiedi Abilitazione” per procedere alla registrazione e richiedere l’inserimento dei dati del minore. Entro 24/48 ore dalla richiesta di registrazione sarà possibile accedere alla piattaforma e procedere con la prenotazione della vaccinazione”.

I bambini devono arrivare al vaccino anticovid senza aver ricevuto altre vaccinazioni nelle ultime due settimane. Il giorno dell’appuntamento dovrà essere comunicato al medico vaccinatore che il minore “non sia stato sottoposto alla somministrazione di vaccini vivi attenuati (ad es. influenza spray nasale, morbillo parotite rosolia e varicella, febbre gialla) nei 14 giorni precedenti e che non riceverà vaccini nei 14 giorni successivi alla vaccinazione anti Covid-19, oppure presentare certificato vaccinale del figlio/minore”.

