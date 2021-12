Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Vaccinazioni anticovid in Lombardia: da domenica via alle prenotazioni per bambini 5-11 anni, giovedì diretta #Stopaidubbi col professor Biondi Domenica 12 dicembre, alla mattina, in Lombardia aprono le prenotazioni alle vaccinazioni anti Covid-19 per i bambini dai 5 agli 11 anni di età. Giovedi, giorno delle prime somministrazioni, diretta social della Regione: partecipa anche il professor Andrea Biondi.

Domenica 12 dicembre, alla mattina, in Lombardia aprono le prenotazioni alle vaccinazioni anti Covid-19 per i bambini dai 5 agli 11 anni di età. Le prime somministrazioni da giovedì 16 dicembre, dopo l’autorizzazione di Aifa e le indicazioni del Ministero della Salute. Con una nuova diretta social questa volta dedicata ai genitori che vedrà anche la partecipazione del dottor Andrea Biondi, direttore scientifico del Comitato Maria Letizia Verga di Monza e docente dell’Università Bicocca.

Le adesioni si raccologono sulla piattaforma regionale www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it per un target di circa 600mila bambini e ragazzi, l’ultima fascia ad essere stata ammessa alla campagna vaccinale.

“In Lombardia – ha spiegato la vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti – la platea interessata è di circa 600.000 ragazzi e i Centri vaccinali sono stati riorganizzati per garantire ai più piccoli sino a 40.000 inoculazioni al giorno. Abbiamo previsto percorsi dedicati e personale formato nella gestione del target pediatrico, accessi facilitati e fasce orarie pomeridiane più comode per le famiglie, che tengano conto degli impegni scolastici nei giorni feriali, mentre si potrà accedere tutto il giorno il sabato e la domenica”.

Per rispondere a tutte le domande e ai dubbi che - legittimamente - possono venire ai genitori, la Regione ha organizzato una seconda diretta social, uno #Stopaidubbi “speciale bambini”, per giovedì 16 dicembre dalle 17 alle 19.

Partecipano Giuseppe Banderali, direttore UO Neonatologia e Patologia Neonatale Ospedale San Paolo di Milano, Raffaele Badolato, direttore UO Pediatria Spedali Civili di Brescia e presidente Società Italiana di Pediatria sez. Lombardia, Andrea Biondi, direttore scientifico della Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma, Maria Antonella Costantino, direttrice UO Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza Fondazione IRCCS Ca’ Granda Policlinico di Milano, Alberto Mantovani, direttore scientifico Istituto Clinico Humanitas. La diretta sarà condotta da Giulia Gioda, direttore di Mondosanità, coadiuvata dal direttore generale Welfare di Regione Lombardia, Giovanni Pavesi, e dal coordinatore della campagna vaccinale lombarda, Guido Bertolaso.

“Per sostenere i genitori nella scelta di vaccinare i propri figli – ha aggiunto Letizia Moratti – Regione Lombardia ha organizzato una nuova diretta social #STOPAIDUBBI Speciale Bambini. Riteniamo importante e doveroso, infatti, spiegare e rispondere alle domande con l’ausilio di medici in grado di rassicurare e chiarire ogni aspetto legato alla vaccinazione dei più piccoli”.

Le famiglie possono già inviare le domande ai professionisti tramite il numero WhatsApp 3346324686

