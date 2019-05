Giussano: elisoccorso a Robbiano per incidente domestico (Foto by Federica Verno)

Da Giussano al Niguarda con l’elisoccorso: ustioni al volto e al torace dopo un incidente domestico Un uomo di 57 anni è stato soccorso in casa martedì 21 maggio, nel pomeriggio, a Robbiano di Giussano dopo un incidente domestico - in fase di accertamento da parte degli agenti della polizia locale - che gli ha causato ustioni al volto e al torace. È stato trasportato in codice giallo al Niguarda.

Un uomo di 57 anni è stato soccorso in casa martedì 21 maggio, nel pomeriggio, a Robbiano di Giussano, dopo un incidente domestico che gli ha causato ustioni al volto e al torace. Soccorso sul posto da personale medico il paziente è stato successivamente trasportato con una eliambulanza, atterrata in un campo adiacente alla via Dante, all’ospedale Niguarda di Milano dove è stato ricevuto in codice giallo. L’accaduto è in fase di accertamento da parte degli agenti della polizia locale di Giussano.

Giussano: elisoccorso a Robbiano per incidente domestico

