Usmate Velate, rubate le decorazioni natalizie in piazza del Comune Ignoti hanno rubato due decorazioni natalizie appena posate davanti al Comune di Usmate Velate. L’amarezza del sindaco: «Erano segnale di speranza in tempi di buio. Che nessuno si permetta di rovinare le cassette per Babbo Natale».

Sono durate un giorno, poi qualcuno se n’è portato via un pezzo. Sono state vandalizzate tra lunedì e martedì 8 dicembre le installazioni natalizie appena posate sotto l’albero di Natale in piazza del Comune a Usmate Velate. Il furto è stato segnalato martedì mattina, ora amministratori e agenti della polizia locale visioneranno le immagini delle videocamere della zona per provare a individuare il responsanbile (o i responsabili).

Usmate Velate furto addobbi natalizi: le decorazioni prima del furto

“Siamo molto amareggiati per quanto è avvenuto – commenta il sindaco Lisa Mandelli – Non ce lo aspettavamo, soprattutto perché anch’esse, come l’albero, volevano essere segnali di speranza in tempi di buio. Purtroppo è un gesto vile, senza giustificazioni e senza spiegazioni. Nelle prossime ore, come preannunciato, posizioneremo all’esterno del Municipio e di Villa Scaccabarozzi le due cassette per spedire le lettere a Babbo Natale. Mi auguro che nessuno si permetta di rovinare non un semplice contenitore, ma uno strumento che permette ai bambini di continuare a sognare anche in un momento di difficoltà come quello che stiamo vivendo”.

