Usmate Velate: QR code sui nuovi giochi inclusivi dei parchi, anche il sindaco attacca gli adesivi Scansionando gli adesivi si potranno ascoltare, vedere e sentire racconti sull’inclusione e sui valori di uguaglianza e di integrazione. Il progetto è stato realizzato dal Comune in stretta collaborazione con il PLG.

QR dode per divertirsi giocando e scoprendo una storia di inclusione. Dopo aver ultimato le opere relative alla realizzazione delle aree gioco inclusive, l’amministrazione comunale ha completato il progetto ludico-educativo apponendo su alcuni dei nuovi arredi degli adesivi con un QR code. Scansionando questi adesivi le famiglie e i bambini potranno ascoltare, vedere e sentire racconti sull’inclusione e sui valori di uguaglianza e di integrazione. Il progetto è stato realizzato dal Comune in stretta collaborazione con il PLG (Piano Giovani Locale) e di concerto con la Consulta Servizi alla Persona.

Ad apporre gli adesivi hanno voluto essere presenti il sindaco Lisa Mandelli, e l’assessore alla Persona, Greta Redaelli. Ad essere coinvolte nel progetto, in questa prima fase, sono le Aree gioco inclusive del Parco Borgia, di via Manara e di via Verdi.

«L’inclusione è un tema al centro della nostra proposta amministrativa che abbiamo scelto di declinare non solo dal punto di vista delle opere pubbliche, ma anche attraverso la costruzione di un dibattito che stimoli l’eliminazione di ogni barriera pregiudiziale – affermano il sindaco e l’assessore Redaelli – Ringraziamo tutte le persone che hanno reso possibile la realizzazione di questo video, lavorando dal punto di vista digitale per costruire un contenuto che fosse a misura di bambino… e di adulto! Sul nostro sito internet abbiamo voluto rendere disponibile varie letture fra cui anche uno spunto sull’inclusione. Si tratta di letture veloci, pensate proprio per generare uno spunto nella riflessione di ciascuno di noi. Anche attraverso questi strumenti, il nostro modo di pensare al diverso cambierà in modo radicale».

