Usmate Velate, parte del “Sentiero delle More” resta al buio: tempi lunghi per la riparazione L’amministrazione comunale, in stretta sinergia con Citelum SpA, è al lavoro per individuare le cause dell’inconveniente tecnico, nei pressi del campo di golf. Attualmente, sono almeno 20 i corpi illuminanti sicuramente danneggiati.

Un guasto tecnico all’illuminazione del “Sentiero delle More” di Usmate Velate, nei pressi del campo da golf di Velate, potrebbe durare più di un mese con un costo per la riparazione di qualche migliaio di euro. L’amministrazione comunale, in stretta sinergia con Citelum SpA, è al lavoro per individuare le cause dell’inconveniente tecnico. Nessuna problematica riguarda invece il tratto opposto del Sentiero, dove, nei pressi di viale Monza l’illuminazione risulta regolarmente funzionante.

I tecnici specializzati hanno già effettuato un duplice sopralluogo, attivandosi per approfondire le cause che hanno portato al guasto. L’impianto è innanzitutto stato messo in sicurezza, verificando al contempo che la problematica riguarda alcuni dei cavi conduttori di corrente elettrica. La sostituzione, considerata la problematica nel reperimento di materie prime sul mercato, potrebbe richiedere circa un mese. Al tempo stesso, una volta effettuata la sostituzione del cavo danneggiato e dei relativi accessori, dovrà essere verificata la funzionalità dei led.

Attualmente, sono almeno 20 i corpi illuminanti sicuramente danneggiati. Il Comune ha richiesto alla ditta incaricata tempistiche e costi dell’intervento, accertando che alcuni corpi illuminanti a led sostitutivi di quelli non funzionanti sono già nelle disponibilità di Citelum. Dopo il ripristino dell’impianto, tuttavia, occorrerà verificare la funzionalità e la sicurezza di tutti i punti luce, per accertarsi che il corto circuito non abbia danneggiato ulteriori led.

