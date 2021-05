Usmate Velate: città più illuminata, i cittadini dicono dove Hanno preso il via i lavori per ampliare l’impianto di illuminazione pubblica sul territorio. L’investimento di 100mila euro, interamente a carico del gestore, riguarda spazi, aree e strade indicate dall’amministrazione comunale seguendo le indicazioni della cittadinanza.

«Come annunciato ad inizio anno quando è stato pianificato questo intervento, l’amministrazione comunale prosegue nel proprio obiettivo di miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica, già da tempo in corso – afferma il sindaco Lisa Mandelli – Andremo a potenziare l’illuminazione in aree specifiche del territorio, aumentandone la vivibilità e la percezione di sicurezza. In particolare, in via Europa e in via Bartali, renderemo l’illuminazione più funzionale e più rispondente alle necessità dei pedoni e dei residenti».

