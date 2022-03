Uno slogan per la scuola Moro di Seregno: ecco i cinque tra i quali scegliere Sarà possibile votare sul sito istituzionale della scuola oppure sul blog entro il 31 marzo. Il vincitore sarà abbinato al logo creato da Sorina Mihaila Gabriela, che attualmente frequenta la 3 B della media Manzoni.

Una commissione presieduta dal dirigente scolastico Francesco Digitalino dell’istituto scolastico comprensivo Aldo Moro di Seregno, ha selezionato cinque dei 59 slogan pervenuti al concorso “Crea uno slogan per la tua scuola” lanciato il 21 dicembre e che si è concluso lo scorso 28 febbraio. La proposta del concorso era rivolta agli studenti dell’istituto di creare uno slogan che indentificasse la scuola, da abbinare al logo creato da Sorina Mihaila Gabriela, che attualmente frequenta la 3 B media Manzoni, vincitrice sempre di un concorso promosso lo scorso anno scolastico.

La novità del concorso per lo slogan era rappresentata dalla possibilità per i ragazzi di partecipare per gruppo o con l’intera classe e non solo individualmente. Dei 59 slogan pervenuti, la maggior parte è frutto di elaborazione creativa di singoli studenti. Solo una piccola parte è scaturita da lavori di gruppo o da interesse classi. Le cinque frasi selezionate si sono distinte sulle altre per coerenza con gli ideali della scuola, originalità, efficacia e semplicità comunicativa. Gli slogan selezionati, da votare sul sito del comprensivo Moro oppure sul blog entro il 31 marzo sono: 1) Una scuola per crescere inclusivi, creativi e curiosi; 2) Coloriamo il presente per tracciare il futuro; 3) Costruiamo insieme il tuo capolavoro; 4) Il segno di una matita è un percorso di vita; 5) La scuola che aiuta a costruire il futuro dei ragazzi.

