Un’auto elettrica Tesla in fiamme nella notte a Brugherio, nessun ferito Il rogo della vettura, in via Increa, secondo i carabinieri della locale stazione intervenuti sarebbe di natura accidentale. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco del comando di Monza. Nessuno è rimasto ferito.

Incendio auto nella notte a Brugherio, in via Increa. Ad andare in fiamme, per cause in via di accertamento, secondo i carabinieri verosimilmente accidentali, è stata una vettura di marca Tesla. Sul posto, oltre ai militari della locale stazione sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza che hanno domato le fiamme. Nessuno è rimasto ferito.

(Notizia aggiornata)

L'auto incendiata in via Increa

