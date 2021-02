“Un’asta per la scuola” a Verano: libri, vestiti e giochi in vendita per l’istituto comprensivo A Verano parte l’iniziativa “Un’asta per la scuola”: in vendita ci saranno libri, vestiti e giochi per sostenere l’istituto comprensivo.

Da venerdì 5 febbraio, a Verano Brianza parte l’iniziativa “Un’asta per la scuola”. Promossa dal comitato genitori dell’istituto comprensivo, metterà virtualmente sul banco (sulla propria pagina Facebook) libri, vestiti e giochi usati per bambini. Tutto il ricavato sarà utilizzato per finanziare i progetti del comitato a sostegno della scuola.

Il regolamento per partecipare è semplice: gli oggetti che si desidera mettere all’asta - con l’unica condizione che siano in ordine - vengono postati sulla pagina Facebook, indicando il valore di partenza (per esempio: “Libro in buono stato, asta a partire da 3 euro”). Chi è interessato può rilanciare con un’offerta di almeno un euro in più. Le aste iniziano quando il post viene approvato, tra il venerdì e la domenica, e tutte scadono la domenica successiva alle 22.

