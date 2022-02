Una Jeep Renagade per la stazione dei carabinieri di Besana in Brianza I carabinieri della stazione di Besana in Brianza sono stati dotati di un nuovo mezzo per raggiungere i punti difficili di un territorio ancora in larga parte verde e agricolo: una Jeep Renegade.

C’è ancora tanto verde in Brianza e ci sono territori in cui per una normale pattuglia sarebbe impossibile intervenire: per questo è stato assegnato un fuoristrada Jeep Renegade alla stazione dei carabinieri di Besana in Brianza.

Si tratta di un modello 2.0 Multijet sport 4wd che viene destinato a tenenze e stazioni che operano prevalentemente su territori con particolari caratteristiche idro-orografiche e in particolare, è stato assegnato al comando brianzolo proprio per la significativa presenza di aree rurali raggiungibili solo attraverso strade carrarecce particolarmente ostiche da affrontare con gli ordinari mezzi da strada, specie in presenza di ghiaccio, neve, fango e forti precipitazioni.

Il Renegade dei carabinieri

Il mezzo è caratterizzato dall’innovativa trazione integrale (sistema Active Drive), assicurata dalla disconnessione dell’asse posteriore per passare a qualsiasi velocità dalla trazione a due ruote (con minori consumi di carburante) a quella a quattro ruote motrici (quando necessaria in ragione della conformazione del percorso). Tra gli equipaggiamenti anche la nuova radio VS 4000 con funzionalità “Dual mode” (connettività con sistema “Gamma 400” e TeTRA).

