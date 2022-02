Una gita a Ornago per le famiglie con il Comune di Bellusco e Art-U La Grotta dell’Apparizione, la tomba di Pietro Verri, il Santuario: luoghi di Ornago che il Comune di Bellusco e Art-U invitato a visitare con la gita per le famiglie in calendario domenica 27 febbraio. Visite guidate allegre e brevi per conoscere divertendosi il territorio.

Una gita tra i miracoli e le leggende di Ornago. È quella organizzata per domenica 27 febbraio dal comune di Bellusco e dell’associazione culturale Art-U. L’iniziativa è inserita nel programma “Visite....giocate per famiglie!”, una serie di visite guidate allegre, giocose e brevi per le famiglie, organizzate per conoscere divertendosi il territorio. Sarà l’occasione per conoscere la Grotta dell’Apparizione, che protegge la cosiddetta Fontana del miracolo dove nella primavera del 1714, in giorni di terribile siccità, iniziò a sgorgare l’acqua ma anche per ammirare la tomba di famiglia dei Verri, dove riposa anche il grande filosofo illuminista Pietro Verri. Ritrovo alle 15.15 al Santuario della Beata Vergine del Lazzaretto di Ornago, via Roncello 1.

Iscrizione obbligatoria: [email protected] tel. 333 17063429. Partecipazione gratuita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA